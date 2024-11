Kammer Berlin bietet Mitgliedern direkten Draht zum Vorstand an

In Baden-Württemberg ist das sogenannte Vorstandstelefon bereits etabliert, nun zieht Berlin nach: Ab dem kommenden Mittwoch (20. November) sollen die Kammermitglieder in der Hauptstadt regelmäßig ein Mitglied des Vorstands erreichen können, um mit diesem ins Gespräch zu kommen und Fragen zu aktuellen Kammerthemen stellen zu können. Darüber informiert die Apothekerkammer Berlin in einem LinkedIn-Post.

Lucas: Müssen ins Gespräch kommen

Den Anfang macht die Chefin selbst – Präsidentin Ina Lucas betont gegenüber der DAZ, wie wichtig ihr der persönliche Kontakt zu den Apothekerinnen und Apothekern in ihrem Kammerbezirk ist. „Ich möchte wissen, was die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt und welche Angebote sie sich von uns wünschen“, sagt sie. „Wir müssen mit unseren Mitgliedern ins Gespräch kommen und sie ermutigen, ihre Sorgen und Nöte mit uns zu teilen. Nur so können wir unsere Arbeit an die Bedürfnisse anpassen.“

Lucas nimmt die Anrufe der Kammermitglieder am 20. November von 9 bis 11 Uhr entgegen. Nähere Information sowie die Telefonnummer finden Interessierte auf der Website der Apothekerkammer Berlin.