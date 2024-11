Überstandene Reformideen, aktuelle Probleme und neue Argumente

Am Dienstagabend fand die Mitgliederversammlung des Hamburger Apothekervereins online statt. Der Vereinsvorsitzende Dr. Jörn Graue begrüßte, dass die geplante Systemveränderung nun vom Tisch sei, gab aber zu bedenken, die Honorarerhöhung bleibe bei den leeren Kassen ein Wunschgebilde.

Zur Kündigung der Hilfstaxe erklärte Graue, die Grundlage für die Taxierung bilde jetzt die „renovierungsbedürftige Arzneimittelpreisverordnung aus uralten Zeiten“. Nun gebe es viele Retaxationen und Graue mahnte, hoffentlich gehe dieser Schuss nicht für beide Beteiligte nach hinten los. Denn es entstehe ein „Übermaß an zusätzlicher Arbeit“ durch Retaxationen, Einsprüche und Prozesse. Zu fragen sei auch, ob die retaxierenden Krankenkassen schon bedacht hätten, dass sie bei einem negativen Verlauf auch den Abschlag verlieren würden.

Selbstverwaltung zwischen zwei ungleichen Partnern

Darüber hinaus sieht Graue viel weiter reichende Probleme zwischen den Vertragspartnern. Die Selbstverwaltung zwischen zwei ungleichen Partnern sei ohne staatliche Macht wahrscheinlich am Ende, erklärte Graue und ergänzte: „Denn alle Dinge, die über Ziel und Maß gehen, sind nur von kurzer Dauer.“

Graue kritisierte auch die Pläne, die Zuständigkeit für die Apothekenhonorierung ins Bundesgesundheitsministerium (BMG) zu übertragen und das Apothekenhonorar zwischen Vertragspartnern mit großem Machtungleichgewicht aushandeln zu lassen. Diese Pläne mögen sich durch die Neuwahl erübrigen, aber auch mit Blick auf eine neue Regierung mahnte Graue, jede Partei habe schließlich „ihre Geister und Dämonen“. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, solle schon Adenauer gesagt haben.

Neues Ungemach bei Aufbewahrungspflicht für E-Rezepte

Zur derzeitigen Lage beklagte Graue, das Gros der Krankenkassen könne noch immer keine E-Rezept-Abrechnungen in digitaler Form annehmen. Diese müssten auf Papier konvertiert werden. E-Rezept-Retaxationen seien hingegen kryptisch und für die Apotheken nicht zu lesen, solange ein Konverter fehle.

Was dem Fass aber den Boden ausschlage, sei die in der Technischen Anlage 7 niedergelegte Pflicht zur zehnjährigen Aufbewahrung durch Apotheken statt wie bei den Papierrezepten durch Krankenkassen. Graue erklärte, dieser „folgeträchtige Fauxpas“ sei dem Datenschutz Nord vorgelegt worden, der die am HGB orientierte zehnjährige Aufbewahrungsfrist der Gesundheitsdaten als nicht vereinbar mit der Datenschutzgrundverordnung beurteile. Um Rechtssicherheit zu schaffen, hätten die Verbände die Sache an die Landesdatenschützer in Hamburg und Kiel übergeben.