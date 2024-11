Entlassrezepte: DAV und GKV treffen sich vor der Schiedsstelle

In das leidige Thema Entlassrezepte kommt jetzt Bewegung: Am Montag, den 18. November, treffen sich der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der GKV-Spitzenverband erstmals vor der Schiedsstelle. Diese soll eine Einigung zum Umgang mit solchen Verordnungen in der Apotheke herbeiführen, nachdem sich die Parteien nicht auf eine Anpassung der Anlage 8 zum Rahmenvertrag verständigen konnten. Eine Vorlage des Kassenverbands lehnte der DAV im Frühjahr 2023 ab – zu groß seien die Retax-Risiken für die Apotheken, hieß es.

Darum geht es

Zum Hintergrund: Mit der 10. Änderungsvereinbarung zur Anlage 8 zum Rahmenvertrag wollte der GKV-Spitzenverband unter anderem festschreiben, dass künftig zwischen Entlassrezepten aus Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen zu unterscheiden sei. Damit sollten die Vorgaben für Apotheken an jene angeglichen werden, die die Kassen bereits mit Krankenhäusern und Kassenärzten getroffen hatten. Demnach müssen Reha-Einrichtungen weiterhin die Betriebsstättennummer, beginnend mit den Ziffern 75, verwenden. Krankenhäuser müssen hingegen seit 1. Januar 2024 verpflichtend ein Standortkennzeichen, beginnend mit den Ziffern 77, aufdrucken. Überdies haben Klinikärztinnen und -ärzte zwingend die Lebenslange Arztnummer (LANR) anzugeben, während Ärztinnen und Ärzte in Reha-Einrichtungen weiterhin die Pseudo-Arztnummer 4444444 plus zweistelligen Fachgruppencode nutzen dürfen.