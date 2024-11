ABDA bereitet sich auf Wahlkampf vor

Der Termin für die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und für die kommende Bundestagswahl scheinen zu stehen. Wie die ABDA sich nun in den Wahlkampf einbringen will, um ihre Themen zu setzen, darum ging es unter anderem in dem Vortrag, den Kommunikationschef Benjamin Rohrer an diesem Mittwoch in Magdeburg bei der Kammerversammlung Sachsen-Anhalt hielt.

Es gebe nur noch diese und die kommende Woche, um überhaupt Einfluss auf die Wahlprogramme der Parteien zu nehmen. Diese hatten sich noch einmal den Input erbeten. Vergütung, Bedeutung der inhabergeführten Apotheke und was die Apotheken zusätzlich noch zur Gesundheitsversorgung beitragen könnten – auf einer halben Seite habe man seinen Standpunkt deutlich gemacht, so Rohrer.