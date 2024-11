Linke fordert Erhöhung und Dynamisierung der Apothekenhonorare

In Sachsen mussten in diesem Jahr bereits 15 Apotheken schließen – Neugründungen gab es keine. Damit sinkt die Apothekenzahl hier auf 887. Das geht aus der Antwort der sächsischen Landesregierung auf die Anfrage der Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der Linksfraktion Susanne Schaper hervor. „Die Apotheken in Sachsen kämpfen gegen viele Widrigkeiten: Kostendruck, Personalmangel, Lieferengpässe und die Konkurrenz durch Versandapotheken“, sagte Schaper gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

Auch die Nachwuchsgewinnung sei ein Problem. Um junge Menschen für die Arbeit in der Apotheke zu begeistern, müssten die Rahmenbedingungen verbessert werden. Zudem brauche es mehr Ausbildungsplätze. Schaper machte deutlich, wie unverzichtbar die Apotheken vor Ort sind, gerade mit Blick auf die anhaltenden Arzneimittelengpässe und Rezepturherstellungen.