Apothekenstreik in den Niederlanden

Bereits seit etwa drei Monaten laufen die Tarifverhandlungen im Apothekensektor. Die Angestellten fordern eine Lohnerhöhung um 6 Prozent rückwirkend ab dem 1. Juli 2024 sowie einen Mindestlohn von 16 Euro. Bisher bieten die Arbeitgeberverbände lediglich rückwirkend 2 Prozent mehr Lohn ab dem 1. Juli und eine weitere Erhöhung auf 5 Prozent ab Juli 2025. In den Niederlanden gehören viele Apotheken zu Ketten – als Franchisenehmer – oder sie haben sich einem „Versorgungs-Makler“ angeschlossen.

Laut den Gewerkschaften FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) und CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) verdienen nicht leitende Apothekenangestellte in den Niederlanden zwischen 27.746 Euro und 45.078 Euro brutto im Jahr. Angestellte in Führungspositionen verdienen zwischen 40.622 und 57.066 Euro im Jahr, heißt es. Laut FNV-Vorstand Ralph Smeets sind die Löhne im Apothekensektor deutlich weniger stark gestiegen als in anderen Gesundheitsberufen, was die Attraktivität für den Nachwuchs senkt: „Wer in einer öffentlichen Apotheke arbeitet, verdient nicht mehr als jemand in einem Supermarkt, hat aber eine größere Verantwortung“, stellte Smeets klar. Neben der angespannten Finanzlage ist auch Personalmangel ein drängendes Problem für die niederländischen Apotheken.