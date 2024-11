Bisherige ABDA-Spitze geht wieder ins Rennen

Die Kandidat*innen, die sich am 11. Dezember für den Vorstand zur Wahl stellen, stehen nun fest. Laut Wahlaufsatz, der der Redaktion vorliegt, sind das Mathias Arnold (LAV Sachsen-Anhalt), Silke Laubscher (LAK Baden-Württemberg) und Gabriele Regina Overwiening (AK Westfalen-Lippe). Alle drei gehören auch jetzt schon dem Geschäftsführenden Vorstand an. Overwiening als Präsidentin, Arnold als Vizepräsident und Laubscher vertritt die Interessen der angestellten Apotheker*innen. Komplettiert wird der Vorstand dann künftig laut Satzung mit dem/der Präsident*in der BAK sowie deren Vizepräsident*in und dem/der Vorsitzende*n des Deutschen Apothekerverbandes plus Stellvertreter*in. Der Vorstand soll also mit sieben Personen besetzt werden und ist somit kleiner als der bisherige geschäftsführende Vorstand, dem 13 Personen angehören.

Nicht neues an der ABDA-Spitze

Somit wird sich an der ABDA-Spitze wohl nichts verändern. Gabriele Overwiening hatte ja bereits beim deutschen Apothekertag in München angekündigt, wieder für das Amt der ABDA-Präsidentin zu kandidieren. Wird sie wiedergewählt, ist Arnold als Vize gesetzt. Die Satzung sieht nämlich vor, dass bei einer Präsidentin aus dem Kammerlager der oder die Vizepräsident*in aus dem Verbändelager stammen muss. Eine umgekehrte Ämterverteilung wäre möglich, aber unwahrscheinlich. Für das „weitere Mitglied, das den Apothekerberuf in nichtselbständiger Stellung in einer öffentlichen Apotheke ausübt“ gibt es mit Silke Laubscher ohnehin nur eine Kandidatin.

Damit wird die Wahl der ABDA-Spitze wohl so spannend wie der alljährliche Vortrag des Geschäftsberichts durch den Hauptgeschäftsführer beim DAT. Etwas interessanter könnte es beim DAV werden, hier gibt es sechs Anwärter*innen für fünf Posten. Bei der Bundesapothekerkammer treten fünf Personen für fünf Plätze an. Neuer Präsident soll laut DAZ-Information Armin Hoffmann aus Nordrhein werden, Hannes Müller sein Vize. Möglicherweise wirft ja aber vielleicht doch jemand anders hier seinen Hut in den Ring.