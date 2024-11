"Rochell: Apothekenwesen ist keine Krisenbranche."

Gleichzeitig müssen die Apotheken nun jedoch auf alle Zuckerl verzichten, die noch in der Gesetzgebung hängen. Dazu zählt der AVWL-Chef zum Beispiel die erweiterten Impf- und Testbefugnisse für Apothekerinnen und Apotheker. „Wir brauchen solche neuen Leistungen“, betonte er. Denn was ihren Wunsch nach einer Honoraranpassung betrifft, stecke die Apothekerschaft in einem Dilemma. Die Zusatzbeiträge steigen, die Pflegekasse ist leer und große Arbeitgeber wie Volkswagen und Thyssenkrupp stecken in der Krise – keine gute Zeit, um eine Erhöhung der Packungspauschale zu fordern, meint Rochell. „Damit verlieren wir nur die Politik und unsere engsten Verbündeten, die Patienten“, sagte er. Das habe auch die ABDA erkannt und konzentriere sich inzwischen darauf, an anderen Stellschrauben zu drehen, etwa an der Vergütung von Botendiensten, Rezepturanfertigungen und Dokumentationspflichten. „Dazu hat die ABDA Vorschläge erarbeitet, die Lauterbach vorliegen.“