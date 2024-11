Várhelyi muss EU-Parlamentarier überzeugen

Immerhin gab es auch zeitweise kräftigen Applaus für den Ungar. Die Europaabgeordnete Anja Arndt (AfD) hatte ihn gefragt, wie er beabsichtige, die europäische Bevölkerung vor COVID-19-Impfstoffen zu schützen. Várhely zeigte sich verwundert – er dachte zunächst, ihm sei die Frage falsch übersetzt worden. Seine Reaktion war jedoch eindeutig: „Ich denke, ohne Impfungen wird unser kurzes Leben viel, viel kürzer sein.“ Es lägen „glaubwürdige wissenschaftliche Erkenntnisse“ der Europäischen Arzneimittelagentur vor, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe belegten.

Nach Aussage der Abgeordneten Arndt hätten allein in Deutschland elf Millionen Menschen Nebenwirkungen durch die Impfung gegen COVID-19 erlitten. Dazu sagte der designierte Gesundheitskommissar: „Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich überrascht über diese Zahl, dass elf Millionen Menschen in Deutschland unter Nebenwirkungen leiden. Das ist eine erstaunliche Zahl, ich weiß nicht, woher sie stammt, aber ich bin gerne bereit, sie zu überprüfen“, so Várhelyi. „Wenn es eine so hohe Zahl von Nebenwirkungen gäbe, würden wir nicht zum ersten Mal davon hören“, ergänzte er.