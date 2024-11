Entmachtung oder mehr Kompetenz für den DAT?

Der Antrag erregte merkbar die Gemüter im Raum. Thomas Benkert, Präsident der Bayerischen Landesapothekerkammer (BLAK) widersprach Schneider. Die Bedeutung des DAT werde durch die Satzungsänderung nicht geschmälert, sondern seine Kompetenz sogar ausgeweitet. Zur Erläuterung zeigte Benkert eine Synopse des alten und neuen Satzungstextes. „Beschlüsse der Hauptversammlung sind für das Handeln der Bundesversammlung und ihrer Organe verpflichtend, soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliederversammlung nach § 3 Abs. 2 gegeben ist“, so der bisherige Wortlaut. Viele Beschlüsse des Apothekertages, so argumentierte Benkert, würden unter die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fallen, so zum Beispiel der Haushalt oder Strukturfragen. Bei diesen Themen wären die Beschlüsse des DAT noch nie bindend gewesen. Die neue Formulierung der Satzung laute „Beschlüsse der Hauptversammlung sind bei den jeweiligen Entscheidungsfindungen der Organe der Bundesebene sachgerecht zu berücksichtigen.“ Dies bedeute, dass jeder Beschluss, egal zu welchem Thema, in Zukunft in den entscheidenden Gremien diskutiert werden müsse. Ob der Apothekertag als beschlussfassendes Gremium dabei als Organ der ABDA gelte oder nicht, sei nicht von praktischer Relevanz.