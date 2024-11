Was hilft bei Magen-Darm-Infektionen?

Das Therapieprinzip von oralen Rehydrationslösungen basiert auf dem gekoppelten Transport von Natrium und Glucose in die Enterozyten. In Kombination mit Glucose wird Natrium effektiver aus dem Darmlumen über den SGLT 1-Transporter aufgenommen. Das Verhältnis der beiden Substanzen ist so optimiert, dass Natrium maximal resorbiert wird. Wasser folgt dem Natriumstrom passiv nach. Achtung: Cola ist für eine Rehydration ungeeignet, da zu viel Zucker enthalten ist. Von restriktiven Diäten wird während einer Gastroenteritis ebenfalls abgeraten. Tolerieren Patienten die Nahrungsaufnahme, ist eine ballaststoffarme und fettreduzierte Kost wie gekochte Kartoffeln, Nudeln oder Suppe gut verträglich [2].

Warum kein Dimenhydrinat?

Besonders in der kalten Jahreszeit häufen sich in der Apotheke die Verschreibungen für Dimenhydrinat-haltige Arzneimittel (Vomex®, Vomacur®). Vor allem Kindern wird das Antihistaminikum in Form von Sirup oder Zäpfchen häufig rezeptiert. Die Autoren der Leitlinie „Infektiöse Gastroenteritis“ raten jedoch vornehmlich dieser Patientengruppe von einer Anwendung ab. Gründe dafür sind der nur geringe Nutzen, eine erschwerte orale Flüssigkeitszufuhr durch sedierende Effekte und insbesondere für Kinder unter drei Jahren das Risiko für lebensbedrohliche Krampfanfälle bei Überdosierungen. Ist die Dimenhydrinat-Gabe vom Arzt dennoch indiziert, dürfen nicht mehr als 5 mg/kg Körpergewicht in 24 Stunden gegeben werden [2, 3, 11].

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wird eine routinemäßige Gabe von Antiemetika nicht empfohlen. Die Verabreichung von Ingwer gilt der Leitlinie zufolge als wirksam und sicher, Dosisangaben fehlen jedoch. Bei starkem Erbrechen (> 4×/24 h) kann der Off-Label-Use von Ondansetron (Rx) erwogen werden. Das Kinderformularium.de gibt hier entsprechende Dosisempfehlungen an. Der stark antiemetisch wirkende 5-HT 3 -Serotoninantagonist führte in Studien zu einer effektiven Symptomlinderung und verringerten Hospitalisierungsrate. Ondansetron kann jedoch dosisabhängig das QT-Intervall verlängern und damit zu potenziell lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen. Die orale Verabreichung einer Einzeldosis bei 80 Kindern mit Gastroenteritis war in einer Studie nicht mit einer QT-Verlängerung verbunden. Für eine sichere Anwendung sind jedoch weitere Studien notwendig [3].

Neben Ondansetron kann im Erwachsenenalter kurzfristig Metoclopramid (MCP, Paspertin®, Rx) zum Einsatz kommen [2]. Auch wenn der Dopamin- und Serotoninantagonist bei Kindern zugelassen ist, besteht besonders in dieser Altersgruppe ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von extrapyramidalmotorischen Störungen [12].