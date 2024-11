Eine respektvolle Atmosphäre schaffen

Was ist unter Respekt zu verstehen? Klug und zielführend ist es, wenn sich das Apothekenteam auf eine Definition verständigt und dieses gemeinsame Respektverständnis nicht nur zur Grundlage des Umgangs miteinander macht, sondern auch zum Fundament für die Interaktionen mit den Kunden. Mit einiger Wahrscheinlichkeit denken Apothekenleiter und Mitarbeiter, die Respekt erwarten oder einfordern, weniger an eine ehrfürchtige und demutsvolle Haltung oder gar einen „Heidenrespekt“, der sich fast schon in die Richtung eines ängstlichen Verhaltens bewegt. Vielmehr geht es um die grundsätzliche Wertschätzung des Gegenübers, die umso wichtiger ist, je mehr die eigene Vorstellungswelt im Kontrast zu der Vorstellungswelt des Gegenübers steht. Das heißt: Ein respektvoller Umgang zeigt sich, wenn jeder in der Apotheke den anderen und sein Verhalten um seiner selbst willen achtet und akzeptiert und nicht erwartet, der andere müsse die eigenen Präferenzen übernehmen.

Respektvoller Umgang mit Menschen

Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Der ältere und konservativ eingestellte Mitarbeiter legt vielleicht großen Wert auf den Begrüßungshandschlag. Der jüngere Kollege ist anders sozialisiert worden und begrüßt seine Kolleginnen und Kollegen anders, jedenfalls nicht mit einem Handschlag. Oft erwarten die Beteiligten in solchen Situationen, dass das Gegenüber sich anpassen solle. Der ältere Kollege zum Beispiel argumentiert: „Ich bin der Ältere, also soll sich der junge Kollege bitte schön anpassen.“ Das jedoch ist genau das Gegenteil eines achtsamen Umgangs miteinander. Eine wertschätzende Haltung wäre in diesem Fall ein tolerantes Vorgehen, das akzeptiert, dass es andere Begrüßungszeremonien gibt als diejenige, die man selbst favorisiert. Mit anderen Worten: Respektvolle Verhaltensweisen bedeuten, vom anderen gerade nicht zu erwarten, sich anzupassen.

Selbstverständlich gilt dies für beide Beteiligte, also auch für die jungen Kollegen, die überlegen könnten, ob es nicht ein Zeichen des Respekts wäre, den Älteren mit einem Handschlag zu begrüßen. Schon für Adolph Freiherr von Knigge, den Ahnherrn der gesellschaftlichen Umgangsformen und den Autor des sprichwörtlichen „Knigge“, stand im Mittelpunkt seines Buches „Über den Umgang mit Menschen“, den anderen in seinem Sosein zu achten – auch und vor allem, wenn der andere anders tickt als man selbst.

Entscheidend ist daher, von den eigenen Überzeugungen abzusehen – aber ohne sich zu verbiegen! – und sich gemeinsam Verhaltensweisen zu überlegen, mit denen niemand vor den Kopf gestoßen wird. Respekt ist etwas, was im Einzelfall erst diskutiert und ausgehandelt werden muss und ausgehandelt werden sollte.

Kunden so behandeln, wie sie behandelt werden möchten

Unter den Kolleg*innen in der Apotheke und im Team ist es möglich, verbindliche Respektregeln aufzustellen. Die Menschen kennen sich gut genug, um sich auf eine gemeinsame Linie des respektvollen Umgangs zu verständigen. Anders sieht es bei der Kommunikation und den Interaktionen mit den Kundinnen und Kunden aus. Hier könnte das Motto in dem Leitsatz bestehen: „Wir behandeln die Kunden so, wie sie behandelt werden möchten.“ Deren Erwartungen, Wünsche und Zielsetzungen bilden die Basis respektvoller Verhaltensweisen. Nach wie vor gilt: „Der Kunde ist König!“