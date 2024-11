Apothekenteams bleiben kämpferisch

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatten schon einmal Apothekenteams auf dem Bahnhofsvorplatz in Hannover protestiert. Kurz zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Reformpläne für die Apotheken auf dem Deutschen Apothekertag skizziert. Mittlerweile liegt seit mehr als einem halben Jahr ein Referentenentwurf vor, der aber die Hürde des Kabinettsbeschlusses nicht schafft. Die FDP blockiert.

Nun hat der Landesapothekerverband Niedersachsen also erneut zum Protest gerufen. Laut Polizei waren es rund 500 Menschen, die zusammen kamen, darunter eine Reihe von Politikern, die ihre Unterstützung der Apothekenteams signalisierten. So etwa der liberale Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle, der betonte, dass die Freien Demokraten im Bund die Apothekenreform auch weiter blockieren werden, so lange darin die „Apotheke ohne Apotheker“ zu finden ist.

Auch der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) und der Landtagsabgeordnete Eike Holsten (CDU) waren zugegen und zeigten sich solidarisch. Philippi betonte: „Gesundheit funktioniert nur von Mensch zu Mensch, Versandapotheken können das nicht leisten.“

