Was die Versicherungspolice von Impfapotheken abdecken sollte

entschlossen, das Impfangebot in Apotheken auszuweiten. Zunächst war das im Zuge der Apothekenreform vorgesehen. Die ist aber heftig ins Stocken geraten. Und so wurde das Impfthema per Änderungsantrag ins Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz eingebracht. Dieses befindet sich bereits im parlamentarischen Verfahren. Am 13. November befasst sich der Gesundheitsausschuss des Bundestags damit in einer öffentlichen Anhörung.

Zwar sind Impfungen – siehe Grippe und Coronavirus – in Apotheken nicht ganz neu, doch nun sollen etliche weitere dazukommen: Im Gespräch sind Polio, FSME, Tetanus und Diphtherie. Wenn aber Impfungen in Apotheken durchgeführt werden, dann kommen für die Inhaber neue Risiken hinzu.

Die gute Nachricht zuerst: Für alle apothekenspezifischen Versicherungspolicen – also solche, die automatisch alle in Apotheken zugelassenen Tätigkeiten rechtsverbindlich mitversichern – greift für Impfungen seit Corona als betriebsübliches Risiko automatisch der volle Versicherungsschutz.

Anders sieht es bei branchenunspezifischen Lösungen, also insbesondere bei Handels- und auch bei allgemeinen Heilberufe-Policen aus. Bei diesen empfiehlt es sich, bei dem zuständigen Versicherungsberater eine schriftliche Bestätigung darüber anzufordern, dass Impfungen mit abgedeckt sind. Erst dann besteht für den Inhaber garantiert Versicherungsschutz.

Über die generelle Impf-Mitversicherung hinaus sollten Inhaber jedoch zudem einen Blick auf die im abgeschlossenen Vertrag vereinbarten Summen werfen. Denn gerade bei Personenschäden im Zusammenhang einer Impfung kann es schnell um extreme Schadensersatzforderungen gehen. Als Mindest-Versicherungssumme sollten 5 Millionen Euro hinterlegt sein, besser aber 10 Millionen Euro. Die Prämie steigt dadurch nur unwesentlich.