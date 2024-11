Redcare: Mehr Wachstum, mehr Miese

Der Umsatz im DACH-Segment, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, wuchs nach Unternehmensangaben in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres von 1 Milliarde Euro um 35,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Während der Non-Rx-Umsatz im DACH-Segment mit 858,5 Millionen Euro um 18,3 Prozent über dem Vorjahresniveau lag, hat sich der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln um 79,8 Prozent auf 517,5 Millionen Euro erhöht. Das bereinigte EBITDA in der DACH-Region lag mit 49,7 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 52 Millionen Euro.

In Deutschland, wo das Unternehmen vor allem mit der Marke Shop Apotheke auftritt, wuchs das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im dritten Quartal um 80,6 Prozent von 38 Millionen Euro auf 69 Millionen Euro beziehungsweise um 42,3 Prozent im Jahresverlauf. Gemessen am Umsatzvolumen hat sich der Marktanteil von Redcare in Deutschland bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nach eigenen Angaben zwischen Januar 2024 und dem Ende des dritten Quartals von 0,27 Prozent auf schätzungsweise 0,55 Prozent verdoppelt.

Zudem gab das Unternehmen bekannt, am 30. Oktober mit dem Bau eines zusätzlichen Logistikzentrums in Tschechien begonnen zu haben. Dadurch solle eine schnellere Belieferung von Kunden in Österreich erreicht werden.

Im Segment International mit den Ländern Belgien, Niederlande, Frankreich und Italien erhöhte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 um 25,7 Prozent auf 319,4 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA fiel hingegen weiterhin negativ aus mit einem Verlust von -11,5 Millionen Euro gegenüber -15 Millionen Euro in der Vorjahreszeit.

Auf dem Weg zu den Jahreszielen

Nach Einschätzung von Finanzchef Jasper Eenhorst ist das Unternehmen mit den aktuellen Zahlen auf Kurs, um die Prognose für das Gesamtjahr erfüllen zu können. Die sieht – wie Anfang Oktober berichtet – einen Konzernumsatz von 2,35 bis 2,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 1,2 bis 2,2 Prozent vor. Die mittel- bis langfristige Guidance bleibt laut Unternehmen mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 8 Prozent unverändert, was ein starkes Gewinnwachstum in den kommenden Jahren voraussetzen würde.