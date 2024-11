Was kann und was darf das BfArM?

Dr. Gesine Picksack, Hannover, berichtete von ihren Erfahrungen als Krankenhausapothekerin in einer Uniklinik. Hier stelle sich das Kostenproblem nicht in dem Ausmaß, wie es öffentliche Apotheken betrifft. Derzeit beschäftigt ihr Team insbesondere der Engpass mit isotonischer Natriumchlorid-Lösung. Am 17. Oktober 2024 kam für alle endlich „die befreiende Nachricht“: An jenem Tag verkündete das Bundesministerium für Gesundheit offiziell einen Versorgungsmangel im Bundesanzeiger. Dadurch werden Importe aus dem Ausland vorübergehend erleichtert. Picksack war nur verwundert, warum das so lange gedauert hat. Der Engpass habe sich bereits Anfang des Jahres abgezeichnet. „Hier hätte man definitiv früher reagieren müssen, als abzuwarten, bis die Wolken dunkelgrau am Himmel drohen.“

Aus dem Kreis der Workshop-Teilnehmer kam die Wortmeldung, dass es auch für öffentliche Apotheken äußerst hilfreich wäre, zu wissen, wie lange eine Durststrecke noch dauert. Vorschläge waren zudem, das Auseinzeln aus Großpackungen zu erlauben und Apotheken im Fall von Lieferengpässen mehr Freiraum beim Austausch zu gewähren, wie es sich während der Pandemie bewährt hatte.