Perimenopause: Cimicifuga statt Hormone?

Die heterogene Gruppe der Phytoestrogene umfasst nichtsteroidale sekundäre Pflanzenstoffe, die in Tierversuchen das Wachstum des Genitaltrakts weiblicher Tiere stimulierten und Estrogen-ähnliche Effekte im zentralen Nervensystem auslösten [10]. Zudem binden sie den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor (PPAR) und, aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit zum Säugetier-Estrogen, vor allem den Estrogenrezeptor-β und wirken dadurch zum einen antiinflammatorisch und induzieren zum anderen die Bildung Estrogen-responsiver Genprodukte [6, 8]. Phytoestrogene sind vor allem in Obst, Gemüse und Vollkornprodukten enthalten, wobei der Metabolismus über die Darmbakterien einen Einfluss auf deren Wirkstärke zu haben scheint. Arzneilich eingesetzt werden die an Phytosterolen reichen Pflanzenextrakte aus Soja, Rotklee, Leinsamen, Hopfen, Süßholz und Rhabarber. Neben den Lignanen, die vor allem in Leinsamen enthalten sind und Stilbenen wie (Desoxy-)Rhaponticin und (Desoxy-)Rhapontigenin aus dem Rhabarber [7], stellen die zu den Flavonoiden zugehörigen Isoflavone die am besten untersuchten Phytoestrogene dar. Die Hauptvertreter Daidzein und sein Metabolit S-Equol sowie Genistein [8] sind in Soja- und Rotklee-Extrakten zu finden. Unterschiedliche klinische Studien untersuchten den Einfluss von:

den Isoflavonen Genistein (30 bis 60 mg/Tag), Daidzein (2,4 mg/Tag) und Equol (10 mg/Tag),

sojareicher Ernährung definiert als mindestens 30 bis 60 mg Isoflavonen/Tag,

der Zufuhr von mindestens 30 mg Isoflavonen über Rotklee-Extrakte,

mindestens 100 mg Leinsamenextrakt pro Tag,

100 bis 200 µg Hopfenextrakt pro Tag,

von standardisiertem Rheum-rhaponticum-Extrakt ERr731, in dem Rhabarber-Stilbene enthalten sind.

Zur Behandlung vasomotorischer Beschwerden zeigte das Isoflavon Genistein die zuverlässigste Wirkung. Die Untersuchungen von mehr als 30 mg Isoflavonen, Leinsamen, S-Equol und des Rheum-rhaponticum-Extrakts ERr731 ergaben heterogene Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit. Zur Beurteilung potenzieller Risiken zeigten zwar zwei der 43 eingeschlossenen Studien einen Effekt auf den Reifegrad des Vaginalepithels, im Allgemeinen wurden jedoch keine Unterschiede bezüglich der Arzneimittelsicherheit zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe festgestellt. Zudem ergab die Untersuchung von Phytoestrogene in Form von Soja- und Rotklee-Isoflavonen im Rahmen eines systematischen Reviews eine signifikante Reduktion der Frequenz von Hitzewallungen, nicht aber von nächtlichen Schweißausbrüchen [1]. Zusammenfassend wird also auch für Isoflavone, Rotklee, S-Equol, Genistein und ERr731 in genannten Dosen ein „möglicher Nutzen“ ausgesprochen. Auch hier stellt ein akutes oder anamnestisches Mammakarzinom eine Kontraindikation dar.