Wie, wo und warum promovieren?

Um die eigenen Beweggründe zu erörtern, begann der Workshop mit der Frage „Warum promovieren?“ und in­spirierte mit unterschiedlichen Blickwinkeln in Impulsreferaten von Student Maximilian Bergmann, Doktorandin Anna Wermund und Prof. Dr. Robert Fürst. Student Bergmann nannte neben persönlichem Interesse am Fach und der Freude an Wissensvertiefung und Forschung auch pragmatische Gründe: So erweitere eine Promotion nicht nur den potenziellen Arbeitsmarkt, sondern biete auch die Möglichkeit, dafür in eine andere Stadt zu ziehen. Bei Wermund und Fürst drehte sich hingegen alles um die intrinsische Motivation. „Es geht darum, dass man sich spezialisiert, um aus einem Thema alles rauszuholen und Neues zu entdecken“, führte Wermund ihre persönlichen Erfahrungen aus. Sie habe sich nach dem Studium schlichtweg noch nicht fertig gefühlt und wollte mehr. Neben der fachlichen Tiefe schätzt die mittlerweile fortgeschrittene Doktorandin insbesondere die Entwicklung ihrer Soft­skills. „Promotion ist auch Charakterbildung“, erläutert sie. „Man lernt, kleine Erfolge zu feiern, und Problemkommunikation. Auch Frustrations­toleranz ist ein großes Thema: Man muss sich motivieren, am Ball bleiben und sich für ein Problem öffnen, um Lösungsstrategien zu entwickeln.“ Ohne intrinsische Motivation gelänge dies allenfalls unter Qual – sofern nicht vorzeitig das Handtuch geworfen wird.