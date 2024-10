EuGH-Generalanwalt hat kein Problem mit DocMorris-Rabattaktionen

Und so wies das Landgericht Köln die Klage der Niederländer zunächst auch ab – DocMorris habe mit seiner Werbung nämlich ohnehin gegen das heilmittelwerberechtliche Zuwendungsverbot verstoßen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sah es jedoch anders. Im März 2022 bejahte es das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs dem Grunde nach– zur Höhe gab es allerdings keine Entscheidung. Die AKNR zog in der Folge vor den Bundesgerichtshof (BGH). Und dieser rief einmal wieder den EuGH an: Auch der BGH will jedenfalls in drei von fünf Fällen die Rabattaktionen als Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz werten – sofern zuvor das Luxemburger Gericht bestätigt, dass dies mit den Vorgaben des Humanarzneimittelkodex (Richtlinie 2001/83/EG) vereinbar ist.

Ende Juni wurde vor dem EuGH verhandelt. Am heutigen Donnerstag folgten die Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar, der deutschen Apotheker:innen bereits aus verschiedenen Verfahren bekannt sein dürfte – auf ihrer Seite stand er in der Regel nicht. Auch diesmal zeigt er wenig Verständnis für einige der Argumente, die im Sommer in Luxemburg seitens der AKNR vorgetragen wurden.

Szpunar setzt sich mit der jüngeren EuGH-Rechtsprechung zur Arzneimittelwerbung auseinander und kommt zu dem Schluss: Die hier beanstandeten Aktionen von DocMorris fallen nicht unter den Humanarzeimittelkodex, der im Übrigen ein „klassisches Beispiel für eine Harmonisierungsmaßnahme im Bereich des Binnenmarktes“ sei. Vorliegend handele es sich gar nicht um Werbung für Arzneimittel, sondern nur um Werbung für das Unternehmen. Es gehe nämlich nicht darum, den Patienten in der Entscheidung für ein bestimmtes Arzneimittel zu beeinflussen, sondern in der nachgelagerten Entscheidung für eine bestimmte Apotheke. Schließlich sei das Arzneimittel schon verordnet.