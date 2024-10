Sonderangebote und Couponing – (k)ein Ding für Apotheken?

Hinsichtlich der Verteilungswege unterscheiden sich Coupons in analoge und digitale Coupons. Hier gibt es die per Briefpost zugesendeten Direct-Mailing-Coupons, die Leaflet- oder Media-Coupons aus Prospekten, Zeitschriften oder auch ganz klassischen Couponheften, Abrissblöcken an Regalen auch Regal-Coupons genannt, die auf der Verpackung angebrachten Packungs-Coupons, Checkout-Coupons, die nach dem Bezahlvorgang ausgehändigt werden und zur Kundenbindung beitragen sollen, und schließlich Online-Coupons, die auf Websites oder auch in Social-Media-Kanälen angeboten werden, ausgedruckt werden und dann eingelöst werden können.

In digitaler Hinsicht werden gerne Coupons eines Online-Shops im Sinne eines Gutscheincodes verstanden, die dann im Kassenbereich des Online-Shops einlösbar sind (wie man es auch von zahlreichen Online-Apotheken kennt), meist via Apps zur Verfügung gestellte Mobile-Coupons und in der Regel per QR-Code freigeschaltet werden oder als Mischform die Multi-Channel-Coupons, die sowohl online wie auch stationär eingelöst werden können.

In Zeiten der digitalen Transformation auch oder gerade in Apotheken könnte eine digitale Kundenbindung über das Smartphone via E-Coupons ein anzudenkender Weg sein. Dazu müssten die Apotheken die Schnittstelle zu den „mobile devices“ der Kunden bespielen und damit die Coupons automatisch verarbeiten.