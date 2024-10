Apothekenabsätze und -umsätze: Stabilisierung im September

Die spannendste Frage zu den Marktdaten der Vor-Ort-Apotheken in diesem Herbst ist, ob der bis dahin im Verlauf dieses Jahres positive Trend beim Rx-Absatz anhält. Denn diese Größe ist aufgrund des Festzuschlags gemäß Arzneimittelpreisverordnung für die Honorierung der Apotheken besonders wichtig. Der Rückgang in der 35. Woche war eine kleine Warnung, aber in der 36. Woche stieg der Rx-Absatz um 5,2 Prozent gegenüber 2023. In der 37. Woche sank er zwar um 1,2 Prozent, aber in der 38. Woche stieg er wieder um 1,7 Prozent, jeweils gegenüber dem Vorjahr (siehe Abbildung 1). Die sehr großen offenbar feiertagsbedingten Schwankungen in den beiden folgenden Wochen sollten nicht irritieren. Der kumulierte Rx-Absatz bis zum Ende der 40. Woche war 4,0 Prozent höher als 2023. Ende August waren das noch 4,4 Prozent. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr beträgt der Anstieg 9,2 Prozent. Das zeigt, welchen großen Anteil das laufende Jahr an dieser Entwicklung hat. Nach den September-Zahlen bleibt dieser positive Trend beim Rx-Absatz zwar erhalten, ist aber angeschlagen. Der Rx-Absatz entwickelt sich nicht mehr so gut wie in der ersten Jahreshälfte, aber bisher ist das nur eine Schwäche im Anstieg und keine Trendwende.