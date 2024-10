JAK-Hemmer als Therapie für toxische epidermale Nekrolyse

Sowohl in Keratinozyten als auch in Immunzellen waren Proteine des JAK-STAT-Signalweges deutlich heraufreguliert. Der JAK-STAT-Signalweg ist das zentrale Scharnier der Signaltransduktion unzähliger Zytokine und Wachstumsfaktoren. In den Hautproben war es vor allem der Interferon-Signalweg, der stimuliert war. Bindet ein Interferon an seinen Rezeptor, phosphorylieren die Januskinasen (JAK) die STAT-Proteine (Signal Tranducers and Activator of Transcription), die als Transkriptionsfaktoren in den Zellkern wandern und dort die Transkription verschiedenster Gene, anstoßen und so beispielsweise das Entzündungsgeschehen beeinflussen. JAK-Inhibitoren wie Tofacitinib (Xeljanz®) oder Baricitinib (Olumiant®) werden bisher therapeutisch vor allem bei rheumatoider Arthritis und atopischer Dermatitis eingesetzt. Die Wissenschaftler testeten die Substanzen nun zum ersten Mal in in-vitro- und in-vivo-Modellen der toxischen epidermalen Nekrolyse. Mit Erfolg: Beispielsweise besserten orales Tofacitinib oder Baricitinib das Krankheitsbild von Mäusen mit induzierter toxischer epidermaler Nekrolyse und beschleunigten die Abheilung der Epidermis.