Experten fordern bessere Aufklärung der Bevölkerung über ePA für alle

Im kommenden Januar soll die elektronische Patientenakte „für alle“ kommen. Laut einer Umfrage im Auftrag der AOK Nordost wollen zukünftig 75 Prozent der Berliner*innen ihre Gesundheitsdaten über die ePA einsehen, teilte die Kasse am heutigen Freitag mit. Bisher haben nur 0,5 Prozent der von der AOK kontaktierten Versicherten in der Hauptstadt Widerspruch gegen die ePA-Erstellung eingereicht, nachdem sie von der Kasse per Brief über die Neuerung informiert worden waren.

Laut der Umfrage befürworten 60 Prozent die beschlossene „Opt-Out“-Lösung, 19 Prozent lehnen diese ab, 21 Prozent zeigten sich unentschieden. Die Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, Daniela Teichert, sieht hier noch Aufklärungsbedarf: „Die Umfrage zeigt, dass eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner Interesse daran hat, in ihrer ePA zum Beispiel Arztberichte, Laborbefunde oder Medikationspläne einzusehen. Anderseits zeigt sie auch, dass es noch Informationsbedarf bei unseren Versicherten gibt. Wir schreiben deshalb derzeit all unsere Berliner Versicherten an, um sie über das Thema zu informieren“.