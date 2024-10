„Bundesregierung reagiert zu zögerlich auf Mangel bei Kochsalzlösung“

In Bayern hat Gerlachs Ministerium laut eigener Aussage nun Schritte eingeleitet, um den Import von bisher nicht in Deutschland zugelassener Kochsalzlösung zu ermöglichen. Man habe die zuständigen Regierungen von Oberbayern und Oberfranken gebeten, umgehend die notwendigen Allgemeinverfügungen zu erlassen, heißt es. Diese Kochsalzlösungen unterschieden sich inhaltlich nicht von den bisher in Deutschland verfügbaren. Zum Teil hätten sie lediglich keine Beipackzettel in deutscher Sprache, wären aber wirkstoffgleich, erläuterte die Ministerin.

Da sich Gerlach bei der Bekämpfung der Engpässe nicht auf das BMG verlassen will, habe sie bereits im Juli dieses Jahres mit Vertreter*innen der Pharmaindustrie über den Ausbau des Pharmastandortes Bayern gesprochen, heißt es.