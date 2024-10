Zukunft der digitalen Gesundheitsversorgung

DocMorris-Chef Hess machte deutlich, dass es für die flächendeckende Gesundheitsversorgung in Zukunft die Telepharmazie als „zweite Säule“ benötige. Anders sei dem Fachkräftemangel und steigenden Kosten nicht zu begegnen. „Uns geht es nicht darum, die Vor-Ort-Apotheke abzuschaffen“. Allerdings braucht es seiner Meinung nach nicht so viele, wie aktuell in Deutschland betrieben werden. Hier müsste im Rahmen einer „Bedarfsplanung“ nachgesteuert werden, wobei der künstlichen Intelligenz eine Schlüsselrolle zukommen könnte.

Auch das Thema Apotheken ohne Apotheker wurde in der Debatte gestreift: Stamm-Fiebig deutete dazu an: „Ob man in der Apotheke wirklich einen Approbierten braucht, darüber muss diskutiert werden.“ Demgegenüber stellte Kippels klar, dass dieser Teil der Apothekenreformpläne als „Frontalangriff auf das Berufsbild des akademischen Apothekers“ zu werten ist.