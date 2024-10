CSU-Landtagsfraktion mit Resolution zu Apotheken

„Apotheken sind ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung“, heißt es in einer Resolution, die die CSU-Landtagsfraktion an diesem Mittwoch verabschiedet hat. Mit einem niederschwelligen, wohnortnahen, hochqualifizierten und vertrauensvollen Beratungs- und Versorgungsangebot sei die Apotheke neben dem Hausarzt die erste und wichtigste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten.

Auch wenn bislang ein flächendeckendes Netz an Apotheken habe aufrechterhalten werden können, habe nun wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten ein Apothekensterben begonnen und die Dichte liege unter dem europäischen Durchschnitt.

„Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag steht an der Seite der Apothekerinnen und Apotheker. Wir danken ihnen für ihre so wichtige tagtägliche Leistung für die Gesundheit der Menschen in unserem Land“, heißt es weiter.