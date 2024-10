Apothekenproteste am 6. November in Hannover

Die ABDA will vorerst nicht auf neue Proteste setzen. Das machten Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und Kommunikationschef Benjamin Rohrer zuletzt Ende September in einem Facebook-Talk deutlich. Ob es Proteste im Herbst geben werde, hänge davon ab, wie es mit der Apothekenreform weitergehe.

Bei der bewegt sich derzeit nicht viel. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte allerdings in seinem Grußwort auf dem Deutschen Apothekertag in München klar gemacht, dass er bei seinen Plänen bleibt und in Kürze mit einer veränderten Version auf die ABDA zukommen wolle. Auch in einem Interview mit dem Handelsblatt zeigte er sich zuversichtlich, dass die Reform kommen wird.

In Niedersachsen will man so lange nicht warten – oder erhofft sich zumindest keine wesentliche Besserung. Der Landesapothekerverband (LAV) kündigte an diesem Montag an, am 6. November in Hannover auf die Straße zu gehen und „für den Erhalt einer qualitativ hochwertigen Arzneimittelversorgung durch Apotheken“ zu demonstrieren.