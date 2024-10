Klares Signal für interprofessionelle Zusammenarbeit in der Prävention

Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden in Deutschland zu spät erkannt, das demonstrierte Prof. Dr. Heribert Schunkert, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Herzstiftung e.V., in seinem Impulsvortrag zum Podiumsgespräch zur interprofessionellen Zusammenarbeit in der Prävention auf dem Deutschen Apothekertag in München eindrücklich. Trotz hoher Ausgaben im Gesundheitswesen ist die Sterblichkeit im Vergleich zu anderen Ländern erhöht.

Der Kardiologe betonte, dass sich die kardiovaskulären Risikofaktoren nicht addieren, sondern multiplizieren, das Ausschalten jedes einzelnen vermeidbaren Faktors senke daher das Risiko erheblich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe dies zum Anlass genommen mit dem Gesundes-Herz-Gesetz eine nationale Strategie zu entwickeln. Man konzentriert sich dabei auf vermeidbare Faktoren wie erhöhte Cholesterin- und Blutdruckwerte, Apotheken dienen als niedrigschwellige Anlaufstellen.

„Multifaktorielle Ursachen erfordern multifaktorielle Lösungen. Und multifaktorielle Lösungen erfordern eine interprofessionelle Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen als Apotheker“, schloss Schunkert seine Ausführungen.

Prävention in Apotheken wirkt

Prof. Dr. Martin Schulz, Apotheker und ABDA-Geschäftsführer des Bereichs Arzneimittel, stellte Daten zur Evidenz der Prävention in den Apotheken vor. „Die Apotheke ist der richtige Ort für niedrigschwellige präventive Leistungen“ war sein Credo. Montag bis Samstag erreichbar, haben Pharmazeuten den Vorteil, dass sie Patienten rund zehnmal häufiger sehen als die behandelnden Ärzte, zudem auch die Menschen, die gar keinen Hausarzt haben.

Zu den ärztlichen Gesundheits-Check-Ups haben sich 2019 nur 31,6 Prozent der anspruchsberechtigten GKV-Versicherten angemeldet, das Angebot werde also offensichtlich nicht angenommen. Die Apotheke nimmt hier nicht den Ärzten Patienten weg, sondern führe systematische Vorfelduntersuchungen vieler Menschen durch, um diejenigen zu finden, die ärztliche Behandlung benötigen und diese dann an den Arzt zu verweisen, so Schulz.

Die Evidenz für die Primärprävention in der Apotheke ist da

Schulz hatte Zahlen dabei, die zeigen, wie wirksam Präventionsleistungen der Apotheke sein können. So einen ersten Zwischenstand zu den pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL): In einer Erhebung hatten 56 Prozent der Patienten, bei denen die pDL „Standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck“ durchgeführt wurde, einen Blutdruck im „roten“ Bereich des Dokumentationsbogens, wurden also angewiesen, in den nächsten vier Wochen einen Arzt aufzusuchen.