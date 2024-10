Strategien und Wegmarken der E-Rezept-Enthusiasten

Zu den E-Rezept-Enthusiasten gehören insgesamt 17 Privatpersonen aus dem Gesundheitswesen und 20 Organisationen. Darunter sind Anbieter für Apothekentechnik wie BD Rowa, der Versicherer HUK-Coburg, der Wort&Bild-Verlag, WEPA, die Unternehmensberatung Konzept A und der Telemedizinanbieter ZAVA, ebenso wie der Direktabrechnungsanbieter Scanacs und Anbieter von Praxis- und Apothekensoftware wie Pharmatechnik, CompuGroup Medical (CGM), Worldline und eHealth Experts. Auch die Plattformen gesund.de und ihreapotheken.de, der Online-Arzneimittel-Versender Shop Apotheke, aber auch der Bundesinnungsverband für Orthopädie Technik sind Mitglieder bei den E-Rezept-Enthusiasten.

Im Mai dieses Jahres hat der Verein einen neuen Vorstand gewählt. Den Platz des 1. Vorsitzenden nimmt Uwe Strehlow ein, der mehrere Sanitätshäuser, einen Pflegedienst und eine Physiotherapie-Praxis betreibt, 2. Vorsitzende ist Ruth Philipp von gesund.de. Hinzu kommen Bernhard Calmer von CGM, der Apotheker und Gesundheitsunternehmer Ralf König und Christian Klose, der in führenden Positionen bei der AOK und beim BMG tätig war und heute Gesellschafter und Geschäftsführer der HeptaSphere GmbH ist, einem IT-Dienstleistungs- und Softwareentwicklungsunternehmen zur digitalen Transformation des Gesundheitswesens.

Wie lassen sich all diese Interessengruppen unter einen Hut bringen, wollte die DAZ von den Vorständen wissen. Ralf König macht deutlich: „Es geht um die Sache.“ Digitalisierung werde von den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen meist zu kleinteilig gedacht. Jedoch müssten hier eigentlich „alle an einem Strang ziehen.“ Gerade mit Blick auf die Konflikte zwischen Vor-Ort-Apotheken und den Arzneimittel-Versendern stellt König klar: Schuldzuweisungen der stationären Apotheken an die Versender für ihre missliche Lage führten keineswegs zur Verbesserung. „Ich kann den Frust der Kolleginnen zur aktuellen Situation verstehen“, sagt König, aber: „Wem Du die Schuld gibst, dem gibst Du die Macht“. Es liege in der Verantwortung der Apotheken, sich auf die technologischen und demografischen Änderungen in der Gesundheitsversorgung einzustellen – und dabei könne man von den Versendern durchaus etwas lernen.