Krank durch Rucola?

Bereits 2016 haben Forscher der University of Leicester festgestellt, dass bei abgepacktem Salat das Risiko einer Kontamination mit Salmonellen besteht. In ihrer Studie zeigten sie, dass Spuren von Säften, die aus beschädigten Salatblättern oder abgeschnittenen Enden freigesetzt werden, die Besiedlung von Salatblättern durch Salmonella enterica erheblich verstärken können, selbst bei Kühlung. Die Kombination aus Feuchtigkeit, austretendem Zucker und Proteinen stellt offensichtlich einen guten Nährboden für Bakterien dar. Die Einwirkung des Salatsaftes führte auch dazu, dass Salmonellen so stark an den Blättern hafteten, dass diese selbst durch Waschen nicht mehr entfernt werden konnten. Die Studienergebnisse zeigen also, wie wichtig die mikrobielle Unbedenklichkeit von Lebensmitteln ist [2].