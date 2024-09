Was erwartet Delegierte und Gäste beim Deutschen Apothekertag?

Antragsdebatte mit komplexer Geschäftsordnung

Dann folgt die Antragsberatung, der längste Programmpunkt des Apothekertages. Sie füllt die ganze weitere Sitzungszeit – auch an den folgenden Tagen, bis irgendwann am Freitag der letzte Antrag abgearbeitet ist. Unterbrechungen sind die Mittagspausen und am Donnerstag voraussichtlich um 14 Uhr ein Themenforum über Präventionsleistungen in Apotheken. Dabei soll es insbesondere um die interprofessionelle Zusammenarbeit gehen. Üblicherweise dienen solche Themenforen dazu, die Delegierten auf Inhalte einzustimmen, die der ABDA in der nächsten Zeit besonders wichtig erscheinen. In der Themenwahl liegt damit eine berufspolitische Wertung.

Die Antragsdebatte ist die zentrale Aufgabe der Delegierten. Diese werden aus allen Bundesländern bzw. aus Nordrhein und Westfalen-Lippe entsandt, wobei jeweils Kammer und Verband die Stimmen nach teilweise unterschiedlichen Regeln unter sich aufteilen. Außerdem haben die einzelnen Mitgliedsorganisationen unterschiedliche Gepflogenheiten bei der Auswahl der Delegierten.

Viele Organisationen senden weniger Delegierte, als ihnen Stimmen zu­stehen. Doch die Delegierten dürfen jeweils bis zu zwei Stimmen abgeben. Die Delegierten beraten über die Anträge, die von den Mitgliedsorganisa­tionen, einzelnen Delegierten oder einem ABDA-Gremium gestellt wurden. Nicht immer steht am Ende eine Annahme oder Ablehnung. Die Geschäftsordnung gibt einige andere Varianten her, für die es jeweils politische oder inhaltliche Gründe geben kann. Für den Verlauf der Sitzung haben sie große Bedeutung (siehe „Gebrauchsanweisung für die Antrags­debatte beim Apothekertag“ in DAZ 2023, Nr. 39. S. 20 ff.). Beispielsweise können Anträge übergangen oder zur intensiveren Beratung in einen Ausschuss verwiesen werden. Es bleibt umstritten, ob die Übertragung in einen Ausschuss eher die Komplexität des Inhaltes würdigt oder dazu dient, das Thema loszuwerden.

Inhaltlich geht es in den Anträgen vor allem um berufspolitische Positionierungen. Im Idealfall werden in der Debatte unterschiedliche Aspekte eines Themas deutlich, die allen Beteiligten bei der Meinungsbildung helfen. Vielleicht ergeben sich daraus sogar neue inhaltliche Ansätze. Ob zu einem Antrag eine Debatte entsteht, hängt manchmal von einer einzigen Wortmeldung ab und ist daher nicht vorherzusehen. Ebenso wenig sind Ad-hoc-Anträge zu aktuellen Entwicklungen vorhersehbar. Solche Anträge können unter bestimmten Bedingungen kurzfristig eingebracht werden und haben schon manches Mal zu interessanten Debatten oder zu eher nervigen Verzögerungen geführt, wobei die Bewertung individuell unterschiedlich sein kann. Die Dauer der Antrags­debatte ist daher kaum vorherzusehen.

Kaum Entscheidungsmacht für die Hauptversammlung

Mit den Abstimmungsergebnissen signalisiert die Hauptversammlung, dass die Apothekerschaft bestimmte Entwicklungen fördern will und andere ablehnt. Dabei hat die Hauptversammlung nichts zu entscheiden, aber sie kann an den Gesetzgeber oder an irgendwelche Organisationen appellieren. Immerhin sind Beschlüsse der Hauptversammlung bisher für die ABDA bindend, sofern die Themen nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören. Doch dies wird sich ändern. Mit den geplanten Veränderungen in der Struktur der ABDA, die voraussichtlich 2025 in Kraft treten, wird die Hauptversammlung kein ABDA-Organ mehr sein. Dann wird die ABDA die Beschlüsse nur noch „sachgerecht zu berücksichtigen“ haben. In diesem Jahr tagt die Hauptversammlung also zum letzten Mal unter den alten Bedingungen.