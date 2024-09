„Kontinuität und Sicherheit“ im MVDA-Vorstand

Viele Inhaber:innen in Deutschland geraten immer mehr in finanzielle Schieflage und die Anzahl der stationären Apotheken in Deutschland sinkt stetig. Umso stärker müssen jetzt die Vorteile von Apothekenkooperationen hervorgehoben werden, erklärt Hame-Fischer. „Wir Apothekerinnen und Apotheker müssen gemeinsam im Verbund in die Zukunft blicken. Mit dem MVDA und unserer Qualitätsdachmarke Linda Apotheken haben wir ein stabiles Fundament, das durch starke Partnerschaften und vorausschauende Projekte geprägt ist“, sagte die wiedergewählte Präsidentin. Der Kurs stehe klar auf Wachstum, um die Stellung der einzelnen Vor-Ort-Apotheken im Verbund zu stärken.

Im Fokus stünde, die beste Versorgung der Kundinnen und Kunden zu gewährleisten und die Gesundheit zu schützen, fügte Vizepräsident Vongehr hinzu. „Dabei unterstützt auch die intensive Zusammenarbeit mit unserem strategischen und starken Partner Phoenix.“ Im Schulterschluss würden Linda und Phoenix „ihre Kompetenzen gebündelt und zielgerichtet“ einsetzen, „um effektive und zukunftsfähige Leistungen auf den Weg zu bringen“. Beispielhaft für starke Wegbegleiter stehe auch die Premium Partnerschaft mit gesund.de, dem ersten Anbieter des CardLink-Verfahrens für Vor-Ort-Apotheken in Deutschland, dem sich die Linda Apotheken angeschlossen haben.