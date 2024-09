Wer wählt bei Kammerwahlen?

Wer selbstständig ist, neigt zudem eher dazu, seine Stimme abzugeben, als angestellte Apothekerinnen und Apotheker. Von den Inhaberinnen

und Inhabern, die Mitglied der AKWL sind, wählten im Jahr 2024 rund 51 Prozent. Unter den Angestellten in öffentlichen Apotheken waren es nur knapp 39 Prozent. Von den Filialleiterinnen und -leitern beteiligten sich etwa 42 Prozent an der Kammerwahl. Ähnliches war auch im Jahr 2019 zu beobachten.

Die Datenbank der Kammer ist gut gefüllt

Die Auswertung umfasst laut AKWL-Hauptgeschäftsführer Andreas Walter alle abgegebenen Stimmen. „Wir sehen anhand der Mitgliedsnummer, wer gewählt hat“, erklärt er im Gespräch mit der DAZ. Und die Datenbank der Kammer sei gut gefüttert, sodass entsprechende Analysen möglich sind. Walter betont, dass die Auswertung natürlich vollständig anonymisiert erfolge und keinerlei Zusammenhang hergestellt werde dazu, für welche Liste eine konkrete Person gestimmt habe. „Wenn ein Mitglied per Brief wählt, steckt es seinen neutral gehaltenen Umschlag mit dem Stimmzettel in einen äußeren Umschlag, auf dem die Nummer steht. Wir können also feststellen, von welchen Mitgliedsnummern wir einen Stimmzettel erhalten haben, ohne zu sehen, was gewählt wurde.“

Die Nummern zu erfassen, sei allein deswegen schon nötig, weil die AKWL seit 2019 Online-Wahlen anbietet. „Wenn wir feststellen, dass eine Nummer bereits online ihre Stimme abgegeben hat, wird der Umschlag vernichtet.“ Auf diesem Weg stelle die Kammer sicher, dass niemand doppelt wählt.