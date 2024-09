Hornhaut vorbeugen und entfernen – so geht's

Intensive Abhilfe bei verhornten Füßen bieten Hornhaut-Entferner-Masken. Sie bestehen aus Socken mit Aktiv-Konzentrat (das bereits als Vlies in den Socken integriert ist oder extra verpackt in Sachets zum Einfüllen in die Socken vorliegt). Die Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Fruchtsäuren, Milchsäure oder Harnstoff dringen während der Tragezeit der Socken in die verhornten Hautzellen ein. Nach Ende der Anwendung wirken die Substanzen in der Hornhaut weiter, weichen diese von innen auf und nach einigen Tagen schälen sich die verhornten Schichten einfach ab. Vor der Anwendung gilt es, folgende wichtige Punkte zu beachten:

Nagel-, UV- und Gellacke sowie künstliche Nägel und Fußschmuck entfernen.

Füße vor der Behandlung gründlich reinigen (Alternative: Fußbad).

Hornhaut-Socken über die Füße ziehen und gemäß Vorschrift einwirken lassen.

Effekt lässt sich verstärken, wenn man normale Socken über der Fußmaske trägt.

Nach der Einwirkzeit Füße mit Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Je nach Produkt zeigt sich der „Schäleffekt“ erst nach ein paar Tagen.

Vorsicht: Rutschgefahr!

Nicht auf verletzter, offener oder überempfindlicher Haut anwenden. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten meiden. Nicht bei Diabetes oder Hauterkrankungen anwenden. Bei Rötungen, Jucken oder Brennen der Haut die Behandlung abbrechen.