Hypertone Nasensprays aus der Apotheke

Meersalznasentropfen können, wenn sie hyperton sind, bei Kleinkindern den Schnupfen um zwei Tage verkürzen. Das fanden Wissenschaftler um Professor Steve Cunningham von der University of Edinburgh (Child Life and Health) heraus. Sie präsentierten ihre Ergebnisse im September 2024 beim Kongress der European Respiratory Society (ERS) in Wien. In der Studie sollten die Eltern ihren verschnupften Kindern hypertone Salztropfen (2,6 %) mindestens viermal täglich verabreichen, und zwar je drei Tropfen pro Nasenloch. Sie hatten zudem die Nasentropfen nach fachlicher Anweisung selbst hergestellt.

Einfacher und weniger fehleranfällig sind Fertigprodukte: Welche hypertonen Nasentropfen gibt es in der Apotheke? Die Deutsche Apotheker Zeitung hat recherchiert (kein Anspruch auf Vollständigkeit).