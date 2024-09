Gesundheitsversorgung in Gefahr – Lösungen funktionieren nur gemeinsam

Anke Rüdinger zeigte in Kürze die problematischen Punkte des Apotheken-Reformgesetzes auf. Sollte es so kommen, wie von Lauterbach geplant, würden Vor-Ort-Apotheken als niedrigschwellige und wohnortnahe Anlaufstellen für die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung über kurz oder lang durch reine Arzneimittelabgabestellen ersetzt, warnte sie. Keinesfalls könne auf diese Weise die Zahl der Apotheken stabilisiert oder gar erhöht werden. „Die Aufhebung des Kreisgrenzenprinzips in Kombination mit der Abschaffung der Anwesenheitspflicht für Apotheker*innen und der Abschaffung der ständigen Dienstbereitschaft würden bereits kurzfristig unweigerlich zu spürbaren Qualitäts- und Leistungseinschränkungen für die Patienten führen“. Mittelfristig sei sogar damit zu rechnen, dass der Grundsatz der persönlichen apothekerlichen Verantwortung sowie das Fremdbesitzverbot auf dem Spiel stünden. „Damit wäre der Weg für investorengetriebene Apothekenketten geebnet“. Rüdinger betonte zudem erneut, dass mehr Geld im System zwingend nötig sei – die Umverteilungsideen des Ministers könnten angesichts des jahrelangen Honorarstillstandes nichts ausrichten. Kurzum: Reformen sind wichtig und richtig – aber die Politik müsse die Hinweise und Sorgen derjenigen berücksichtigen, die tagtäglich in den Apotheken arbeiten.

SoVD-Vorsitzende warnt vor eingeschränkten Leistungsansprüchen

Dass nicht nur die Apotheken selbst existenzielle Sorgen umtreiben, zeigte sodann Michaela Engelmeier, die Vorsitzende des Vorstands des Sozialverbands Deutschland SoVD, auf. Sie betonte, wie essenziell Apotheken für ihre Mitglieder seien – gerade auch am Wochenende und in der Nacht. Lauterbachs Apothekenreform erkenne zwar die Probleme, doch die Wege, sie zu lösen, sehe man beim SoVD sehr kritisch – allen voran die Apotheke ohne Apotheker*in, die zu einem eingeschränkten Leistungsanspruch führen würde.

In der anschließenden Diskussionsrunde kamen die Berliner Apothekerinnen Dena Rostamzadeh und Melanie Dolfen zu Wort – erstere hat eine kleinere Kiezapotheke in Lankwitz, letztere betreibt die beiden „BezirksApotheken“, ist auf Medizinalcannabis und HIV/Hepatitis spezialisiert. Doch ob der Betrieb groß oder klein ist: Beide Pharmazeutinnen sind überzeugt, dass ihnen Lauterbachs Vorschläge – insbesondere auch bei der Honorarumschichtung nicht helfen würden. Wichtig sei nicht zuletzt, dass die Honorierung es ermögliche, die Angestellten ordentlich zu bezahlen.

Zudem saß mit Anne-Kathrin Klemm vom BKK-Dachverband eine Kassenvertreterin auf dem Podium. Auch sie ist grundsätzlich einverstanden, wenn es um die Ziele geht, die der Minister verfolgt – die Umsetzung sei allerdings zum Haare raufen, vor allem das Gesunde-Herz-Gesetz macht ihr in dieser Hinsicht Sorgen. Die Arbeit der Apotheken vor Ort würdigte Klemm ausdrücklich. Sie sieht sogar noch viel mehr Möglichkeiten für sie – als Stichworte nannte sie etwa die pharmazeutischen Dienstleistungen, die Erstversorgung und Impfungen. Was die Frage der Apotheken ohne Apotheker*in betrifft, ist man auch im BKK-Lager kritisch. Hier hält Klemm zunächst eine Aufwertung des PTA-Berufs durch Weiterqualifizierung für nötig.