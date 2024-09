mRNA-Grippeimpfstoffe rücken näher

Mit mRNA-Impfstoffen können wir uns mittlerweile vor COVID-19 und RSV schützen. Grippeimpfstoffe auf mRNA-Basis fehlen derzeit noch. Mehrere Unternehmen wollen dies ändern und forschen an mRNA-Influenzavakzinen – GlaxoSmithKline informiert nun über positive Ergebnisse ihrer Phase-2-Studie, wobei der Impfstoffkandidat auf Curevacs mRNA-Gerüst der zweiten Generation basiert.

In der Studie untersuchte GSK die Reaktogenität, Sicherheit und Immunogenität des multivalenten Grippeimpfstoffkandidaten (GSK4382276A) in unterschiedlichen Dosierungen an jüngeren und älteren Erwachsenen (250 gesunde Probanden zwischen 18 und 64 Jahren und 250 gesunde Probanden zwischen 65 und 85 Jahren). Die enthaltenen mRNA kodieren für die drei von der WHO empfohlenen Impfantigene. GSK verglich den Impfstoffkandidaten mit einem altersgerechten und bereits zugelassenen Grippeimpfstoff. Alle vordefinierten Erfolgskriterien wurden erfüllt, GSK verzeichnete positive Immunantworten gegen Influenza A und Influenza B, und das Sicherheitsprofil war „akzeptabel“. Mit diesen Ergebnissen will GSK nun in die späte Entwicklungsphase starten, mit dem Ziel, „einen neuen klassenbesten Impfstoff zu entwickeln, der Menschen besser vor Grippe schützt“, erklärt der wissenschaftliche Leiter der GSK, Toni Wood.