Hubmann befürchtet Einflussnahme von DocMorris

Der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) Hans-Peter Hubmann hat da – so wie sicher viele Apotheker*innen – seine Zweifel. Die freie Arzt- und Apothekenwahl sei eines der „wichtigsten Verbraucherrechte im Gesundheitswesen“, betont er in einem an diesem Mittwoch im ABDA-Newsroom veröffentlichten Statement. Ohne Einfluss von Werbeangeboten müssten sich Patient*innen selbst eine Arztpraxis und Apotheke aussuchen können. Durch die Kooperation der TK mit Teleclinic sieht Hubmann diesen Grundsatz in Gefahr: „Wenn nun eine Krankenkasse und die Tochter-Gesellschaft einer ausländischen Versandapotheke gemeinsame Sache machen, liegt zumindest der Gedanke nahe, dass Versicherte der Techniker Krankenkasse (TK) künftig in Richtung Versandhandel gelotst werden.“