Apotheken in der Familien übertragen

Steuerliche Aspekte der unentgeltlichen Apothekenübertragung

Die unentgeltliche Apothekennachfolge stellt eine freigiebige Zuwendung dar, denn der Beschenkte wird auf Kosten des Schenkers bereichert. Es stellt sich daher die Frage nach den steuerlichen Konsequenzen. Im Rahmen der Einkommensteuer ist die Übertragung des Apothekenbetriebs, sofern alle wesentlichen Betriebsgrundlagen übergeben werden, gem. § 6 Abs. 3 EStG steuerneutral. Der Übernehmer tritt in die Fußstapfen des Übergebers.

Steuerliche Konsequenzen können sich jedoch aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer ergeben. Gemäß § 1 Abs. 2 ErbStG unterliegen Schenkungen unter Lebenden der Erbschaft-/Schenkungsteuer. Im ersten Schritt stellt sich im Rahmen der steuerlichen Beurteilung der Schenkung die Frage nach dem Wert der Bereicherung. Da im Rahmen der unentgeltlichen Übertragung kein Entgelt für die Apotheke gezahlt wird, muss der Wert der Bereicherung anderweitig bestimmt werden.

Hierzu stehen in der Praxis zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen kann der Unternehmenswert nach dem sogenannten vereinfachten Ertragswertverfahren des Bewertungsgesetzes oder zum anderen im Rahmen einer anerkannten markt­üblichen Methode bestimmt werden.

In der Praxis zeigt sich, dass das vereinfachte Ertragswertverfahren in der Regel zu überhöhten Unternehmenswerten führt, die den tatsächlichen Wert einer Apotheke nicht widerspiegeln. Es empfiehlt sich daher, den Wert im Rahmen eines Gutachtens nachzuweisen. Die Bewertung erfolgt im Ertragswertverfahren nach IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) S1 Standard. Dies führt in der Regel zu einem markt­üblichen Unternehmenswert, der die weitere Basis für die schenkungsteuerlichen Konsequenzen darstellt.