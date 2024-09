Eine weitere wichtige Neuerung in der Leitlinie ist, dass Erwachsene, die blutdrucksenkende Arzneimittel erhalten, einen systolischen Blutdruck von 120 bis 129 mmHg erreichen sollen. Frühere europäische Leitlinien hatten einen zweistufigen Ansatz empfohlen, bei dem Patienten zunächst einen Wert unter 140/90 mmHg erreichen sollten und erst in einem zweiten Schritt Werte unter 130/80 mmHg.

In Einzelfällen, wenn eine Senkung unter 120 bis 129 mmHg nicht vertragen wird, soll der Blutdruck so niedrig wie individuell möglich eingestellt werden. Die neuen Empfehlungen gelten auch für Patienten über 85 Jahre, wenn die blutdrucksenkende Behandlung gut verträglich ist. Bei gebrechlichen Menschen kann ein großzügigerer Zielwert von unter 140/90 mmHg angestrebt werden.

Zur medikamentösen Behandlung einer Hypertonie (ab 140/90 mmHg) wird eine Kombinationstherapie als Standard empfohlen: Therapiert werden soll mit einer niedrigdosierten Zweierkombination aus ACE-Hemmer bzw. Angiotensin-Rezeptor-Blocker und/oder Calciumkanalblocker und/oder Diuretikum. Wird das Therapieziel nach ein bis drei Monaten nicht erreicht, erfolgt eine Umstellung auf eine niedrigdosierte Dreierkombination. Erst bei weiterhin nicht ausreichender Blutdrucksenkung erfolgt eine Dosiserhöhung. Eine Monotherapie kann bzw. soll bei bestimmten Patientengruppen bevorzugt werden, u. a. bei Personen über 85 Jahren, gebrechlichen Patienten, Patienten mit orthostatischer Hypotonie und Patienten mit erhöhtem Blutdruck.

