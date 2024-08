Das Warten auf den Kabinettsentwurf für die Apothekenreform geht weiter. Der Beschluss an diesem Mittwoch ist ausgeblieben, wann das Thema wieder auf die Tagesordnung kommen könnte, ist unklar. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening ging in einem Statement dazu davon aus, dass die „Argumente zum Strukturerhalt und zur Honorarverbesserung“ der Standesvertretung im Kabinett Wirkung gezeigt haben. „Offensichtlich gibt es innerhalb der Bundesregierung noch weiteren Beratungsbedarf. Das ist ein gutes Zeichen.“

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Gruppe die Linke im Bundestag, Kathrin Vogler, forderte, die gewonnene Zeit nun zu nutzen „um die geplante Apothekenreform grundsätzlich zu überarbeiten und an die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen und der Apothekerinnen und Apotheker anzupassen“. Es brauche eine „grundsätzliche und ineinandergreifende Veränderung in der ambulanten Versorgung, in der die inhabergeführten Apotheken endlich den Stellenwert bekommen, den sie verdienen“, teilte sie am Mittwoch mit.