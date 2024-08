Durch die Anpassung der Gebühr „soll die Bevölkerung nicht zuletzt wieder für den eigentlichen Sinn und Zweck des Notdienstes sensibilisiert werden“, schreiben die Antragsteller in ihrer Begründung zum Antrag. „Da Kund*innen in den vergangenen Jahren zudem immer anspruchsvoller und fordernder hinsichtlich der Verfügbarkeit der Apotheken wurden und dies in den Augen der Apothekerschaft zu einer Trivialisierung des Notdienstes führt, ist es nur richtig die seit Einführung des Euro nie angepasste Notdienstgebühr anzuheben.“ Sofern der Antrag von der Hauptversammlung angenommen werden sollte, sollte demnach der Deutsche Apothekerverband flankierend an die Kassenärztliche Bundesvereinigung herantreten und darauf hinwirken, dass Ärztinnen und Ärzte in Notfällen das „noctu“-Kreuz setzen. Damit werde sichergestellt, dass die Notdienstgebühr von der Gesetzlichen Krankenversicherung erstattet wird.

Die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker kommt vom 9. bis 11. Oktober 2024 in München zusammen. Sie wird ein letztes Mal verbindlich die Weichen für das Handeln der Standesvertretung stellen – ab dem Jahr 2025 sollen die Beschlüsse des Apothekerparlaments für die ABDA nicht mehr bindend sein. Die Antragsmappe liegt der DAZ in der Vorabfassung der Antragskommission vor. Am kommenden Freitag wird der Gesamtvorstand abschließend darüber beraten.