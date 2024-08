Wirksamer HIV-Schutz mit zwei Injektionen im Jahr

PURPOSE-1 ist eine von zwei HIV-Präventionsstudien, die GILEAD im Rahmen eines Zulassungsverfahrens für Lenacapavir zur HIV-Präexpositionsprophylaxe durchführt. PURPOSE-2 untersucht derzeit die zweimal jährliche Applikation von Lenacapavir bei Cis- und Transgender-Männern sowie Transgender-Frauen und nicht-binären Personen in Südamerika, Südafrika und Thailand, die sexuellen Verkehr mit Cisgender-Männern haben. Die Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich Ende 2024/Anfang 2025 erwartet [6].

