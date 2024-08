BaWü: Keine Shuttlebusse nach Erfurt

Kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen wollen die Apothekenteams in den beiden Bundesländern noch einmal auf die Folgen der geplanten Apothekenreform aufmerksam machen. Am 28. August wollen sie in Erfurt und Dresden auf die Straße gehen, um gegen das Gesetzesvorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu protestieren – und zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und von Landespolitikerinnen und -politikern unterstützt werden.

Unterstützung für die Kundgebung in Erfurt wurde auch aus Hessen und Baden-Württemberg angekündigt. Die Apothekerverbände der beiden Bundesländer wollten Shuttlebusse einrichten, mit denen Interessierte dann aus verschiedenen Städten nach Erfurt gebracht werden.