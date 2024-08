Wie stellt sich der Berufsnachwuchs die Zukunft vor?

Was hält der Berufsnachwuchs von Karl Lauterbachs Reformplänen? Ist beispielsweise eine Vertretung durch PTA unter ganz bestimmten Umständen nicht sogar denkbar? Und wenn ja, welche wären das? Oder was halten die jüngeren Kolleg*innen davon, dass Rezepturen möglicherweise künftig im Filialverbund hergestellt werden können? Das alles und noch so einiges mehr möchte die ABDA-Nachwuchsorganisation AByou wissen und hat dazu eine Umfrage erstellt. Einholen will man die Meinung der Kolleg*innen bis 45 Jahre, mit dem Ziel, einen besseren Vorschlag zu machen. Denn AByou hält eine Reform für dringend notwendig, aber eben nicht so wie vom Minister gedacht.