TI-Anschluss ohne eigenen Konnektor

Zugang zur Telematikinfrastruktur (TI) ohne eigenen Konnektor – das soll ab sofort möglich sein. Wie die Gematik an diesem Dienstag mitteilt, hat sie dem Hersteller Rise die Anbieterzulassung für das TI-Gateway erteilt. Damit können sich Leistungserbringer nun per sicherem VPN-Zugang mit einem Rechenzentrum verbinden, wo in geschützter Umgebung ein Hochleistungskonnektor steht. Dadurch können z. B. über Ausbaustufen mehrere tausend Institutionen gleichzeitig versorgt werden.

Laut Gematik ist die Einführung des TI-Gateway „ein entscheidender Schritt, um die Infrastruktur des deutschen Gesundheitsnetzes zu modernisieren und weiterzuentwickeln“. Konfigurationen, Wartungsarbeiten und das Einspielen neuer Updates erfolgen zentral und werden vom Anbieter durchgeführt. Auch die Betriebsverantwortung liegt nun beim jeweiligen Anbieter.