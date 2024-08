Nasalia und Otologika – praktische Tipps für die Herstellung und Beratung

DAV-Rezeptursommer 2024 – flexibel bis zum 30. September 2024

Wenn Sie noch mehr über Nasalia und Otologika erfahren möchten, dann sind Sie beim DAV-Rezeptursommer 2024 genau richtig.

Die Inhalte: die konkrete Herstellung in vier Videos, Infos wie Nasalia und Otologika korrekt anzuwenden sind, Beratungstipps für die Apotheke, welche Hilfsstoffe in wässrigen Nasalia, Menthol und Lipide in nasalen Zubereitungen, ölige und wässrige Otologika und die Rolle des Trommelfells sowie ein kurzer Exkurs zur Sterilfiltration inklusive Bubble-Point-Test.

Die insgesamt sechs Vorträge sind bereits online, und Sie können diese völlig flexibel bis zum 30. September 2024 abrufen – in der Mittagspause, nach Feierabend, in der Bahn, am See. Für jeden Vortrag können Sie zudem einen Fortbildungspunkt bei der BAK erwerben, somit insgesamt sechs Fortbildungspunkte. Apothekerinnen und PTA, welche die DAZ abonniert oder PTAheute-Clubmitglieder sind, erhalten einen vergünstigten Abonnentenpreis (128 Euro, inkl. USt.).

Der DAV-Rezeptursommer 2024 im Überblick:

Nasalia und Otologika in der Rezeptur - und Beratungspraxis (Apothekerin Simone Gansewig)

Tabletten, Schäume, Lutscher: Neue Arzneiformen in der Rezeptur (Apotheker Dr. Robert Wulff)

Ausgangsstoffprüfung – was muss und wie kann geprüft werden? (Apotheker Dr. Andreas S. Ziegler)

Rezeptur auf E-Rezept: Was ist zu beachten? (Apothekerin Beate Riek)

Alles rund um die ZL-Rezepturringversuche und die Lehren daraus: (Apothekerin Prof. Dr. Mona Tawab)

Herstellung homöopathischer Rezepturarzneimittel (Apothekerin Dr. Jana Brüßler)

Weitere Informationen finden Sie unter www.akademie.dav-medien.de/rezeptursommer/