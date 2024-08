Braucht die Apotheke zwingend eine App oder ist die Einbindung von CardLInk an eine Webseite möglich?

Eine App ist zwingend erforderlich. Das kann die App eines Anbieters sein, bei der Patient*innen aus allen angeschlossenen Apotheken eine wählen können, wie zum Beispiel Apoguide der Gedisa oder die App von gesund.de, oder die App der eigenen Apotheke. Eine Einbindung in die Webseite ist hingegen nicht möglich.

Mit welchen Kosten muss die Apotheke rechnen?

Das richtet sich nach dem jeweiligen Anbieter.

Nutzt die Apotheke das System der Gedisa hängen die Kosten von der Paketgröße ab. Angeboten werden die Paketgrößen S (49 Euro pro Monat und Apotheke, bis zu 100 Transaktionen), M (64 Euro, bis zu 250 Transaktionen) und M+ (zusätzlich 25 Euro für jedes weitere Paket mit 250 Transaktionen, Start ab 89 Euro). Bezahlen müssen die Apotheken immer nur das kleinste Paket, das ihren Verbrauch an Transaktionen abdeckt. Wer sich für das Paket M+ entscheidet, aber in einem Monat weniger als 100 Transaktionen vollzogen hat, dem stellt die Gedisa also nur 49 Euro in Rechnung. Dazu kommen dann gegebenenfalls noch die Kosten des Anbieters, dessen App angebunden wird. Wird nur die Apoguide-App genutzt, entstehen keine weiteren Kosten.

Bei anderen Anbietern können die Preise abweichen. Gesund.de beispielsweise nimmt 99 Euro im Monat. Diese Summe setzt sich zusammen aus 69 Euro für Bereitstellung und technische Instandhaltung der Vertragssoftware sowie 30 Euro für Pflege und Support (inkl. Bereitstellung technisch notwendiger Updates).

Was ist der Vorteil von CardLink gegenüber der Gematik-App für die Patient*innen?

Die Anmeldung in der Gematik-App ist kompliziert, deswegen wird sie kaum genutzt. CardLink kann ohne PIN genutzt werden, es werden lediglich ein NFC-fähiges Smartphone und eine NFC-fähige Versichertenkarte benötigt.

Was ist der Vorteil von CardLink gegenüber der Gematik-App für die Apotheken?

CardLink kann auch mit apothekenindividuellen Apps genutzt werden. In puncto Kundenbindung ist das sicher ein Vorteil. Zudem ist davon auszugehen, dass mehr Patient*innen CardLink nutzen werden als die Gematik-App. Allerdings fallen im Gegensatz zur Gematik-App höhere Kosten an

Wann können die Apotheken vor Ort CardLink nutzen?

Gesund.de hat nach eigener Aussage seinen Roll-out am 31. Juli gestartet, die Gedisa rechnet mit der Zulassung Mitte August. Danach dauert es noch ein paar Tage, bis die Apps angebunden sind.

Muss für jede Filiale ein eigener Vertrag abgeschlossen werden?

Wenn jede Betriebsstätte in der App gefunden werden soll, ja.

Nutzen die Kassen-Apps ebenfalls das CardLink-Verfahren?

Nein, die Krankenkassen werden nicht die CardLink-Technologie nutzen. Die Krankenkassen haben die Erlaubnis erhalten, die der E-Rezept-App zugrunde liegende Technologie nach strengen Vorgaben in die Krankenkassen-Apps zu integrieren. Nach einmaliger Authentifizierung können darüber E-Rezepte abgerufen werden