Heike Brockmann, Geschäftsführerin der AEP GmbH, zeigt sich angesichts der Entscheidung überrascht. Nicht zuletzt nach der zuvor erfolgen juristischen Prüfung bleibt sie überzeugt, dass die Gewährung einer Vergütung für den Rechnungsausgleich per Lastschrift gerade keine Preiskondition ist. Ein Lastschriftverfahren führe vielmehr zu einer Win-Win-Situation für die Apotheken und für AEP, heißt es in der Mitteilung. So habe AEP betriebswirtschaftliche sowie buchhalterische Vorteile aus einem kontrollierten, pünktlichen und leicht zu verarbeitenden Zahlungseingang und die Apotheken schöpften daraus einen zusätzlichen Ertrag.

Doch das letzte Wort ist nicht gesprochen. AEP will ihr aktuelles Konditionenmodell – „auch im Sinne der Apotheken“ – verteidigen und Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Landgerichts einlegen. „Wir geben nicht kampflos auf“, unterstreicht Brockmann. „Das Korrektiv der AEP im Markt und die langfristig attraktiven Konditionen, die wir ohne zu verhandeln gewähren, sind auch in Zukunft ein wichtiger Baustein für unser Geschäftsmodell, ebenso wie für die Zukunftssicherung der Apotheken“.

Rechtsanwältin Christiane Köber von der Wettbewerbszentrale hält die erneute juristische Prüfung hingegen für wichtig: Ziel sei eine „klare Rechtslage, die den Interessen der Apotheken und des Großhandels gerecht wird und nicht zu weiteren Prozessen führt“, sagte sich gegenüber der DAZ.