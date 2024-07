Die Werte für den Gesamtnutzen, Tadalafil aus der Verschreibungspflicht zu entlassen, reichten von 2,8 bis 5,4. Aktuellen Erhebungen zufolge suchen in Europa bis zu 81% der Männer mit ED keine medizinische Hilfe auf. Unter den Experten herrschte Konsens darüber, dass Menschen Leistungen eher in Anspruch nehmen, wenn sie vor Ort angeboten werden. Der Zugang über eine Apotheke überwindet die Schwierigkeit, einen Arzttermin zu bekommen, so der formulierte Nutzen. Es ist zudem davon auszugehen, dass es aus der Sicht des Patienten bequemer ist, direkt zur Apotheke zu gehen, um das Medikament zu erhalten, anstatt zuerst zum Arzt (s. May U, Bauer C und Schlosser J. „Rechnen sich rezeptfreie PDE-5-Hemmer? Betriebswirtschaftliche Aspekte eines OTC-Switches aus Sicht der Vor-Ort-Apotheken.“ auf S. 42 in der DAZ 30/2024).

Ein wichtiger Punkt betraf die Fälschungssicherheit: Wäre Tadalafil rezeptfrei in Apotheken erhältlich, hätten die Patienten weniger Grund, sich in unzuverlässigen Internetquellen zu bedienen. Die Konzentrationen der Wirkstoffe in gefälschten Tabletten reichen von 0% bis 200% der angegebenen Stärke. Als Verunreinigungen sind Antidepressiva, Antibiotika, handelsübliche Farben und Druckertinte bekannt. Im Vereinigten Königreich hat die MHRA eine Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit gefälschten Arzneimitteln als einen der Hauptvorteile ausgemacht, Sildenafil aus der Verschreibungspflicht zu entlassen. Parallel ist dort die Zahl der Männer, die wegen einer erektilen Dysfunktion medizinische Hilfe suchen sowie die Zahl der Konsultationen von Ärzten für zur Untersuchung von kardiovaskulären Erkrankungen gestiegen. Medienkampagnen könnten eine Schlüsselrolle bei der Sensibilisierung für Gesundheitszustände spielen.